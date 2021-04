Bývalá generální sekretářka Lewisová chce být prezidentkou FIS

Šestapadesátiletá Lewisová byla dlouho pravou rukou prezidenta Gian Franca Kaspera, jenž letos po 23 letech ve funkci skončí. Jeho nástupce se bude volit na on-line kongresu 4. června. Vedle Lewisové se o uprázdněnou pozici uchází švédský miliardář žijící v Británii Johan Eliasch, prezident Švédského olympijského výboru Mats Arjes a bývalý švýcarský lyžař Urs Lehmann.

Lewisová, kterou v říjnu FIS propustila "kvůli naprosté ztrátě důvěry", kandiduje za belgický svaz. Britové podporují šéfa lyžařské firmy Head Eliasche.

FIS měla od svého založení v roce 1924 pouze čtyři prezidenty. Švéd Ivar Holmquist vedl federaci do roku 1934, poté následovali Nor Nicolai Ramm Östgaard (do roku 1951) a Švýcar Marc Hodler, jehož v roce 1998 nahradil jeho krajan Kasper.