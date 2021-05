Pandemie? Nejlepší věc, která mě mohla potkat, šokovala Vonnová

Snad pod dojmem úsloví „na všem špatném se dá najít něco dobrého" shrnula své pocity z posledního období Lindsey Vonnová. V předvečer uvedení čtyř dalších osobností do Laureus Academy, která uděluje ceny označované za sportovní Oscary, šokovala bývalá americká lyžařská hvězda v Seville vyjádřením, že „pandemie je ta nejlepší věc, která ji mohla potkat".

„Během krize jsem v uzavřeném prostoru strávila spoustu času jen se svými myšlenkami a tím, co chci dělat se svým životem. Jsem velmi ambiciózní a své práci dávám vše, na druhou stranu ale zapomínám, co je pro mne důležité a co mě dělá šťastnou," přiblížila Vonnová, jak v uplynulých měsících o svém životě intenzivně přemýšlela.

„A zjistila jsem, co mi vlastně přináší štěstí a co mě motivuje. Mám pocit, že jsem teď šťastnější než kdy jindy. A jsem za to velmi vděčná," svěřila se 36letá olympijská šampionka a vítězka 82 závodů v rámci Světového poháru, která aktivní kariéru ukončila v roce 2019.