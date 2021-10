Hamáček po volební porážce odvolal šéfa Olympu, lyžaři a biatlonisté ho brání

Pondělní náhlé odvolání ředitele Olympu Jiřího Berana vyvolalo ostrý nesouhlas ze strany sportovní organizací, které mají v tomto centru své reprezentanty. S krokem, který přišel 115 dní před zahájením zimních olympijských her v Pekingu, nesouhlasí lyžařský a biatlonový svaz ani Český olympijský výbor (ČOV). Personální záležitosti by podle lyžařů měla řešit až nová vláda sestavená na základě výsledků nedávných voleb. Vzhledem k brzkému termínu olympiády lyžařský svaz vyzval k Beranovu návratu do funkce.