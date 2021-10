Krev, slzy a smích. Lyžařské eso překvapivě končí kariéru. Už nemůžu, říká

Profesionální lyžaři většinou oznamují konec kariéry po sezoně, nebo v létě, když si vše důkladně promyslí. Někdy jim kariéru ukončí zranění. To ale není případ švédské lyžařky Emelie Wikströmové, která konec oznámila necelé dva týdny před začátkem sezony.

Ještě v dubnu testovala lyže a v létě se trápila v posilovně, teď však oznámila konec. Proč? Slalomářka zdůrazňuje, že lyžování pro ni znamenalo celý svět, ale neslo s sebou i negativní aspekty. „V poslední době jsem se při tomto životním stylu potýkala s psychickými problémy," uvedla Wikströmová.

„Říkala jsem si: dokud mě to bude bavit a budu si myslet, že je to zábava, budu lyžovat. Nyní tomu tak není. To mě samozřejmě mrzí," vysvětluje své rozhodnutí Švédka. Wikströmová uvedla, že její kariéru provází „krev, slzy a smích" a že už nechce podstupovat stejná rizika jako dřív.

Účastnice dvou olympijský her se ve Světovém poháru poprvé představila v roce 2009, nikdy v něm však nedosáhla na medailové umístění. Největším úspěchem tak pro ni zůstane bronzová medaile z mistrovství světa, kterou vybojovala v týmové soutěži.

Mnoho jejích kolegyň je odchodem Wikströmové do lyžařského důchodu v pouhých 29 letech zaskočeno. Slalomářka Wendy Holdenerová ji na Instagramu napsala: „Je to smutné. Budeš mi chybět. Ale samozřejmě ti přeji vše nejlepší a doufám, že se brzy opět uvidíme!"