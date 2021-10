Olympiáda klepe na dveře. Co chystá Ledecká? Potřebuju větší zadek, vytkla si

Léto Ledecká tradičně strávila v Řecku a přípravu si nemohla vynachválit. „Hodně jsme tam zapracovali na kondici. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci a těšíme se na sníh," hlásila na čtvrteční tiskové konferenci v Praze. Na co se nejvíc zaměřila? „Pracovala jsem na tom, abych eliminovala případné problémy se zády, které při střídání lyží a prkna v minulosti přicházely. Myslím, že to bude dobré," říkala přesvědčivě.

Díky spolupráci s Red Bullem navíc prošla sérií špičkových testů, které dopodrobna zmapovaly její tělo. Co odhalily? „Mám proti sjezdařkám stále malý zadek. Na tom se musí zapracovat, aby se mi nesmály," bavila naplněný sál Ledecká. „Ale nechci kila navíc, jen ten hezký zadek," přidávala se smíchem.

Pokuty se začínají scházet

Stejně jako před Pchjongčchangem, i před v hrami v Pekingu pak Ledecká vyhlásila olympiádu pro sebe a své okolí za zakázané slovo pod pokutou deset eur. A hned sama do připravené nádoby na tiskové konferenci přispěla třikrát. „Samozřejmě, že to mám v hlavě," přemítala. „Ale je před... přáteláčkem ještě spousta závodů. Ještě nejsou ani uzavřené nominace. Když se nominuju, tak dobrý. A odjedu si tam pár závodů," líčila.

Do sezony by měla Ledecká vstoupit za týden v Söldenu, pak se chystá za dalším tréninkem rychlostních disciplín do hor v USA či Kanadě. „Jedeme do Söldenu trénovat a když to tam půjde, tak není důvod, abych nejela i závod. Je to jeden z mála, které se nekryjou. Během přípravy jsem si navíc dala obřáček s Larou Gut a naučila jsem se spoustu věcí. Dostala jsem sice slušně na zadek, ale čekala jsem větší odstup. Ještě mám týden, takže dobrý," podotkla s úsměvem.

Udržela klíčového servismana

Do nové zimy vstoupí české eso s novými lyžemi a týmem, v němž se podařilo udržet hlavního servismana Miloše Machytku. „Mám to štěstí, že je pořád se mnou. Celý tým měl několik nabídek, ale zůstali a já jsem vděčná. Jsou nejlepší na světě," skládala poklony Ledecká.

Na hrách v Koreji Ledecká svým triumfem v super-G zaskočila celý svět i sebe samu a senzaci pak dokonala suverénním ziskem zlata ve své tehdy dominantní disciplíně. V posledních letech ale věnovala větší pozornost alpskému lyžování a v rychlostních disciplínách se zařadila mezi nejužší světovou špičku.

Na kontě už má česká obojživelnice sjezdařský triumf v Lake Louise z roku 2019, loni v prosinci ovládla super-G ve Val d'Isére. Na stupních vítězů byla v uplynulých dvou sezonách celkem pětkrát a na letošním MS v Cortině d'Ampezzo k nim měla blízko - ve sjezdu i super-G skončila čtvrtá.