Spolupráce s Vlhovou? Skončilo to, ví kouč Ledecké

Sölden (Rak.): 24. 10 obří slalom, Lech (Rak.): 14. 11. paralelní závod, Lake Louise (Kan.): 26. a 27. 11. sjezdy, 28. 11. super-G, Beaver Creek (USA): 3. 12. super-G, 4. 12. sjezd, 5. 12. super-G, Val d´Isere (Fr.): 11. 12. obří slalom, 12. 12. slalom, Val Gardena (It.): 17. 12. super-G, 18. 12. sjezd, Alta Badia (It.): 19. a 20. 12. obří slalomy, Madonna di Campiglio (It.): 22. 12. slalom, Bormio (It.): 28. 12. sjezd, 29. 12. super-G, Záhřeb (Chorv.): 5. 1. slalom, Adelboden (Švýc.): 8. 1. obří slalom, 9. 1. slalom, Wengen (Švýc.): 14. a 15. 1. sjezdy, 16. 1. slalom, Kitzbühel (Rak.): 21. a 22. 1. sjezdy, 23. 1. slalom, Schladming (Rak.): 25. 1. slalom.