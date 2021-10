LYŽOVÁNÍ ONLINE: Druhé kolo začíná, favoritkám se dařilo, jak dopadla Ledecká?

První závod světového poháru odstartoval v sobotu dopoledne v rakouském Söldenu. Češka Ester Ledecká dojela do cíle sice na šestadvacáté pozici, ale na postup do druhého kola to nestačilo. Nakonec se propadla až na 47. místo. Slovenka Petra Vlhová dojela na místě šestém. Druhé kolo je na programu od 13:15. Vysílá ČT Sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Šestadvacetiletá Ledecká, která je na lyžích silná především v rychlostních disciplínách, zajela čas 1:06,65. Od postupu do druhého kola dvojnásobnou olympijskou šampionku dělila sekunda a půl. Loni byla Ledecká na ledovci Rettenbach dvacátá.

"Byl to skvělý závod, protože bylo krásné počasí, pista taky vypadala skvěle, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Moc se mi ta jízda nepovedla," řekla Ledecká v nahrávce pro média po relativně opatrné jízdě. "Na postup mi toho chybělo docela dost, ale to je prostě závod."

Navzdory neúspěchu v závodě odjede Ledecká z Rakouska spokojená. "Mám za sebou skvělé tréninky, mohla jsem trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. V tréninku jsem se cítila dobře, zlepšovala jsem se. Bohužel jsem to nedokázala ukázat v závodě, ale cítím tam posun," uvedla česká lyžařka a snowboardistka, která se do Světového poháru vrátí začátkem prosince v rychlostních závodech v Lake Louise. "Těším se na ně a jsem ráda, že sezona už odstartovala," dodala.





Slovence Petře Vlhové se jízda povedla o dost lépe a do druhého kola postoupila ze šestého místa. První kolo ovládla Švýcarka Lara Gutová-Behramiová s časem 1:02:80. Američanka Mikaela Shiffrinová skončila těsně na druhém místě o pouhých 0,02 setin sekundy. Třetí Rakušanka Stephanie Brunnerová ztrácí přes půl sekundy.

Závod obřího slalomu se neobešel ani bez drobných pádů. Největším překvapením bylo vyjetí z trati držitelky malého glóbu za obří slalom Italky Marty Bassinové během prvního kola.