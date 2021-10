Soupeřka Ledecké prozradila, co ji také tížilo. Letos začala famózně a další trable se nerýsují

Neskrývala emoce, takovýto start do sezony jí přišel náramně vhod. Mikaela Shiffrinová vítězně vstoupila do nového ročníku Světového poháru. Na tyrolském ledovci Rettenbach o víkendu přitom překonala další milník kariéry. Poté, co nakonec v tradičním úvodním obřím slalomu předstihla Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou o 0,14 sekundy, si zajistila 70. vítězství v závodech seriálu. Na seznamu nejlepších lyžařů všech dob je za Švédem Ingemarem Stenmarkem (86 výher) a krajankou Lindsey Vonnovou (82 výher).