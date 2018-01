Bude to mazec, ale Samková má jasno. Na olympiádě to tam prostě pošle

Čeští snowboardkrosaři v čele s Evou Samkovou už trénují na kopii olympijského startu, která vyrostla na Dolní Moravě. Na hrách v Koreji se totiž budou vrhat na prkně sedm a půl metru dolů a pak zase hned vyskakovat šest metrů. A to bez pořádné průpravy nejde, na závodech se s něčím takovým běžně nesetkávají. „Když jsem tu vysokou konstrukci viděla bez sněhu, vypadlo to příšerně, se sněhem už mi to tak hrozný nepřijde,“ říká obhájkyně olympijského zlata.

Eva Samková jde zatím do tréninku postupně a startuje z nižšího patra, sedmimetrový start vyzkouší až za pár dní. Kopie olympijského startu chce totiž ještě pár úprav. Jakých, to se dozvíte v našem videu, ve kterém uvidíte i první skoky z úplného vrcholku. Má je za sebou třeba další olympionik Jan Kubičík. A docela si je pochvaloval. „Člověk má sice pudy přežití, takže nechce skočit ze sedmi metrů dolů, ale bylo to dobrý. Líbilo se mi to. Je to adrenalin."

To reprezentační trenér Marek Jelínek názor nemění, a to co pořadatelé olympiády na snowboardcrossaře v úvodu trati vymysleli, si jeho sympatie rozhodně nezískalo. „Je to mazec, je to těžký a poměrně nebezpečný. Není to úplně vhodná překážka pro snowboardcrossaře. Nevím, proč se tak experimentuje."

Eva Samková sice start ze sedmi metrů ještě neotestovala a zatím jen sledovala kolegy, ale o taktice má jasno. „Prostě to tam vyšlu a nějak to dopadne. Nic jiného u toho asi nejde."