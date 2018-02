Slovenskou vlajku ponese Zuzulová, norskou Svendsen

Velez-Zuzulová se stihla zotavit z předsezónního zranění kolena a hry v Koreji budou její čtvrté. Startovala už v Salt Lake City 2002, v Turíně i Vancouveru, do Soči ji před čtyřmi lety nepustilo zranění. "Je to pro mě obrovská čest, obrovská radost. To, že ponesu vlajku, beru jako odměnu za celou moji kariéru," řekla slovenským médiím.

Norským vlajkonošem byl zvolen čtyřnásobný olympijský vítěz Svendsen. "Je to čestný úkol, který během kariéry nedostane mnoho sportovců," uvedl dvaatřicetiletý biatlonista, jenž v neděli absolvuje ve sprintu první závod.

Norsko vyslalo do Koreje 109 olympioniků. Původně měla nést vlajku nejúspěšnější členka výpravy běžkyně Marit Björgenová, tu ale čeká první start už v sobotu.