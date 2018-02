Historické zlato! Jak svět záviděl skokanům legendárního Rašku

Čas nezastavíte, už je to padesát let od první československé zlaté medaile z olympijských her. Získal ji skokan na lyžích Jiří Raška v Grenoblu. Sport.cz připravil vzpomínku těch, kteří byli součástí tohoto historického úspěchu. Co předcházelo slavnému momentu, který si nyní všichni připomínají?