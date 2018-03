Shiffrinová obhájila velký křišťálový glóbus

Závod vyhrála stříbrná olympijská medailistka z Pchjongčchangu Ragnhild Mowinckelová z Norska, jež porazila o 66 setin sekundy domácí Viktorii Rebensburgovou a připsala si první vítězství v SP. Německá lyžařka má na dosah malý glóbus za obří slalom, před závěrečným závodem ve finále seriálu v Aare má v čele hodnocení před Francouzkou Tessou Worleyovou náskok 92 bodů.

Dvaadvacetiletá olympijská vítězka v obřím slalomu Shiffrinová se na stupně vítězů posunula v druhém kole ze čtvrté pozice, na Mowinckelovou ztratila 74 setin. Před závěrečnými pěti závody v sezoně vede o nedostižných 603 bodů.

Shiffrinová měla velký glóbus jistý ještě předtím, než se vydala do branek druhého kola. Její jediná rivalka v boji o celkové prvenství Wendy Holdenerová ze Švýcarska totiž musela k udržení teoretické naděje skončit nejhůře druhá, což se jí ale nepodařilo a nakonec obsadila 14 pozici.

"Je to úžasné, teď se mi ty pocity těžko popisují. Prala jsem se s tím v hlavě, na co se budu soustředit - jestli na olympiádu, nebo na Světový pohár. To, že jsem si vítězství zajistila už před finále, je neuvěřitelné," uvedla Shiffrinová, jež v Pchjongčchangu získala ještě stříbro za kombinaci. "Teď si můžu poslední závody užít a zabojovat o glóbus za slalom. Ten největší cíl je ale splněn," dodala vítězka deseti závodů SP v sezoně.

Prvenství ve slalomu si může rodačka z Vailu zajistit v Ofterschwangu už v sobotu. Dva závody před koncem vede před Slovenkou Petrou Vlhovou o 175 bodů.

České lyžařky dnes v Německu nestartovaly, ve slalomu by se měly představit Gabriela Capová s Martinou Dubovskou.