Sjezd a super-G. Lyžařský král uvažuje, že zkusí rychlostní disciplíny

Je šestinásobným mistrem světa, dvojnásobným olympijským vítězem a doma má ve své bohaté sbírce už sedm velkých glóbů za celkové prvenství ve Světových pohárech, které získal v sedmi sezónách po sobě. Fenomenální lyžař Marcel Hirscher nyní zvažuje, že poté, co několik let suverénně vládl slalomu a obřímu slalomu, by zkusil super-G a sjezd.

„Rozhodně to nevylučuji. Člověk by ale musel začínat od nuly,“ prohlásil v rozhovoru pro rakouskou televizi Servus TV Hirscher, kterého rychlostní disciplíny lákají, avšak zároveň tuší, že to bude náročné, a že by se nejspíš musel na nějakou dobu rozloučit se ziskem glóbů. „Je to mimořádná výzva, protože se můžu každý den zlepšovat. Ve slalomu a obřím slalomu je už těžké hledat nové podněty,“ vysvětloval devětadvacetiletý Rakušan.

„Přechod na rychlostní disciplíny stojí hodně námahy a času. Minimálně rok či dva bych potřeboval poznávat tratě a najezdit mnoho kilometrů na dlouhých lyžích v rychlém tempu,“ zamýšlel se pak dvojnásobný olympijský vítěz na svém blogu. „Trvalo by dost dlouho, než by se dostavily nějaké výsledky.“

Teď si podle svých slov odpočine a až se poté vrátí k tréninku, bude přemýšlet, kterým disciplínám dá přednost. Ať se rozhodne jakkoliv, stále stejně velkou podporu bude mít u Rakouského lyžařského svazu. „Bude u nás podporován ve všech směrech. Je důležité, aby měl radost z toho, co dělá. Jinak by to nefungovalo,“ uvedl Hans Pum, sportovní ředitel Rakouského lyžařského svazu.

Lyžařská hvězda má za sebou skvělou sezónu, a přitom nebylo na začátku vůbec jisté, kdy zase začne závodit. Marcel Hirscher si totiž během letní přípravy na ledovci zlomil kotník. Odmítl operaci a lékaři mu tak dali nohu na šest týdnů do sádry. Když se po dlouhé době mohl vrátit k tréninku, největší problém mu dělalo nazutí přeskáčů.

Do Světového poháru naskočil v polovině listopadu v Levi a obsadil tam ve slalomu sedmnácté místo. Začátkem prosince pak vyhrál první obří slalom sezóny, který se jel v Beaver Creeku a od té doby už zase začal sbírat jeden úspěch za druhým. V únoru na olympijských hrách vybojoval dvě zlaté medaile, a to v kombinaci a obřím slalomu.

„Je to šílené. Říkal jsem si, že vyhrát po zlomenině kotníku glóbus je nemožné,“ vyprávěl po zisku velkého a dvou malých glóbů v této sezóně Hirscher. „Je to něco neskutečného. Nenapadlo mě, že bych mohl zase tak brzy vyhrávat závody a teď je to má nejlepší sezóna. Neuvěřitelné,“ uzavřel lyžař, k jehož zálibám patří motorky a rychlá auta.