Další zlatý double jí nedovolí. Ledeckou čeká těžká volba

Světový šampionát snowboardistů a freestyle lyžařů je v Utahu na programu od 1. do 10. února, tedy přesně v době, kdy se ve švédském Aare bude bojovat o světové medaile ve sjezdu a v super-G. „Vážně se to kryje? To je smutná zpráva,“ reagovala Ledecká, známá tím, že by nejradši objížděla závody už od těch nejmenších.

Zkusí ještě vyjednávat

Bude tak postavena před volbu. „Musíme si promluvit s trenéry a udělat co nejlepší plán,“ říká Ledecká. Jednotlivé indicie sice naznačují, že by příští sezónu mohly dostat větší prostor lyže, ale jistotu nemají ani trenéři.

„Jak Ester o budoucnosti nechce mluvit s novináři, tak o ní tolik nemluví ani s námi. Ale já se přizpůsobím, jsem tu od toho, abych pomohl realizovat plány, které jsou možné,“ říká smířlivě lyžařský kouč dvojnásobné olympijské vítězky Tomáš Bank.

Tým Ledecké ještě může živit slabou naději, že by se povedlo termíny šampionátů upravit. „Můžeme zkusit oslovit Sarah Lewisovou,“ připouští Bank, že první žena lyžařské federace FIS by mohla vyjít vstříc. „Ale moc nechápu, proč je to ve stejný termín, vždycky to bylo jindy. Možná je to schválně, člověk nikdy neví,“ krčí rameny.