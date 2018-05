Vyjela si tři a půl miliónu. Jenže Ledecká pořád neviděla ani korunu

„Doteď nedostala ani korunu," říká otec Ester Janek Ledecký. „Čekáme na vyjádření Českého olympijského výboru, ale pokud vím, odměny za medaile stále nebyly vyplaceny," říká manažer Ledecké Viktor Valta ze společnosti Sport Invest, která zastupuje i další medailistku z Pchjongčchangu, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

ČOV ale podle svých vyjádření letos nově nevyplácí odměny napřímo. „V minulosti žádal Český olympijský výbor o odměny pro olympijské medailisty a jejich realizační týmy v rámci dotací z MŠMT ČR a vyplácel je následně sportovcům a členům realizačních týmů dle předem schválených kritérií. Od letoška přebírá vyplácení odměn přímo MŠMT ČR. ČOV dodal ministerstvu podklady potřebné pro rozdělení odměn a poskytne mu veškerou součinnost k tomu, aby medailisté a jejich týmy dostali peníze hned, jak to bude možné," uvedla tisková mluvčí výboru Barbora Žehanová.

Ledecká, která v současnosti testuje vybavení pro příští sezónu na Kaunertalu a v pátek bude jasnou favoritkou na vítězství v anketě Král bílé stopy, tak může jen čekat, zda a kdy stát smluvně slíbené prémie vyplatí.

Problém i s reklamními plochami

„Přijde mi to bezprecedentní a urážlivé po tom úžasném výsledku, který Ester zajela," říká Ledecký, jehož nazlobil i čerstvý návrh nového vedení úseku alpského lyžování českého svazu na využití reklamních ploch na závodním oblečení Ledecké.

„Fungovalo, že tyhle plochy si sportovec může využívat pro své partnery, aby zajistil své závodění. A teď přišel úsek s úžasným nápadem, jak zajistit své financování tím, že na něj bude přispívat Ester," vadí Ledeckému.

„Když se někomu povede nějaký úspěch, je za to potrestaný. To se vracíme o šest let zpátky, kdy Ester přecházela ze žáků a všechno jsme si platili sami," dodává naštvaný otec české šampiónky.

Otázku reklamních ploch bude svaz řešit se společností Sport Invest. „Zatím oficiální schůzka s novým vedením úseku neproběhla, i když jsme v kontaktu. V minulosti to fungovalo tak, že svaz měl nárok na jednu plochu a nedokázal ji zobchodovat, tak ji nechal ve prospěch Ester," vysvětluje manažer Valta. Po olympijském galapředstavení Ledecké ale má i svaz mnohem větší potenciál plochy zobchodovat.