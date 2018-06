Spěchající sudí Báru s Maki neznervóznil. Češky jsou ve čtvrtfinále

Na cestě mezi nejlepších osm Hermannovou se Slukovu nepřibrzdil déšť, chlad ani spěchající rozhodčí, s nímž české hráčky několikrát za zápas diskutovaly. „Trošičku jsem se na pana rozhodčího vztekala, protože dával pokyn ještě dříve, než jsme byly připravené. A Polky okamžitě servírovaly. Jednou jsem tam v koncovce druhého setu dostala eso ve chvíli, kdy jsem stála nohama u sebe a míč jsem nečekala," svěřovala se Markéta Nausch Sluková.

„On má samozřejmě pokyn, aby tu hru uspěchával. Ale nemyslím si, že bychom byly zrovna týmem, který by nějak zvlášť zdržoval. Tohle mi jako trošičku vadí. Byl to krásný zápas před fanoušky, je tam hodně emocí a myslím si, že ty tři vteřinky, aby nás nechal si stoupnout normálně, tam vždy byly. Ale my jsme tohoto rozhodčího měli i v předchozích zápasech a on to dělá pořád stejně. Zřejmě pořád někam spěchá," smála Sluková. „Asi na oběd. Jsme se ho i ptaly, jestli je nějaký dobrý potom někde," doplnila spoluhráčku Barbora Hermannová.

Musí pracovat na koncovkách

Ani trable s rozhodčím nicméně nejlepší český beachvolejbalový pár na cestě do čtvrtfinále nepřibrzdil. Hermannová se Slukovou začaly utkání lépe a první sadu i přes ztrátu tří setbolů vyhrály ve velké pohodě. „Ty koncovky, to je něco, na čem budeme muset zapracovat. protože nemůžeme vždycky spoléhat na bodový polštářek, který můžeme rozházet. Chtělo by to tam trošičku víc soustředěnosti," upozornila Sluková.

Druhý set patřil v úvodu Polkám, které se po pátečním volnu dostávaly do tempa pomaleji. Češky šly do vedení poprvé za stavu 14:13, v závěru vedly o tři míče, náskok ale prohospodařily.

„Za stavu 19:16 to je ještě dobré, tam se cítíte dost sebevědomě, protože cítíte, že už jsou jen dva balóny do konce. Za stavu 19:17 je ještě pořád dobrý, dobrý. Za stavu 19:18 už se začínají nervičky scházet...," popisovala koncovku zápasu Hermannová. Poslední dva míče ale padly na stranu polského týmu a to znamená, že od 17 hodin se v Dolní oblasti Vítkovice Sluková s Hermannovou, které jsou v Ostravě nasazené jako číslo jedna, střetnou o postup do semifinále s druhým nasazeným párem na turnaji Němkami Labourerovou a Sudeovou.

„Je to velmi kvalitní tým. Letos už mají... teď už ani nevím kolik, ale pár medailí už letos vybojovaly," řekla Sluková. „Jsou to světové dvojky, takže tady jen potvrzují svoje postavení. Bude to fifty fifty," doplnila Hermannová.