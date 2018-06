Je to velký úspěch, ale teď jsme zklamaní, že medaile necinkla, vykládali Češi po těsné porážce

Čeští beachvolejbalisté David Schweiner a Ondřej Perušič potrápili v boji o bronzové medaile ruský pár Semjonov, Lešukov mnohem více, než v základní skupině, dokonce vyhráli na mečboly 7:6, přesto s nimi i podruhé v Ostravě po obrovské bitvě v tie breaku prohráli 1:2 (14, -18, -24) a obsadili konečnou čtvrtou příčku. „Jsme hodně naštvaní, protože to bylo hodně blízko. Mrzí mě hlavně ta ztráta za stavu 14:13, kdy jsem to měl na ruce a poslal míč kousek do autu,“ litoval Schweiner.

Bitvu o třetí příčku narušil prudký déšť, který přišel pro Čechy v nejméně vhodnou dobu. „V tu chvíli jsme se vrátili do druhého setu, vedli jsme o bod (11:10) a byli jsme na nějaké vlně. Pak nám trvalo déle než Rusům, než jsme se přizpůsobili tomu, že balón je těžší a nedá se nahrávat prsty, což jsme oba dva využívali více než soupeř. Z toho pramenily pak nepřesné nahrávky a podobně," popisoval Perušič.

Nejlepší český mužský pár přesto vystoupení na čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série v Dolní oblasti Vítkovice hodnotil kladně. „Je to náš největší úspěch na okruhu. Sice jsme byli ve finále v Turecku, ale to je o kategorii níže. Když se podíváme, kolik týmů, které jsou dlouhodobě lepší než my, jsme tady nechali za sebou, tak je to super, ale bezprostředně po tak těsné porážce převažuje zklamání. Ale postupme to budeme hodnotit jako velký úspěch," vykládal Perušič.

„Zjistili jsme, že jsme schopni hrát s top týmy, ale na to, aby se člověk udržel ve špičce, je třeba předvádět to dlouhodobě. Což se ukáže časem, jestli na to máme nebo ne," doplnil jej Schweiner.