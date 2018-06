Volejbal v továrně? Je to jako z počítačové hry, žasli zahraniční hráči v Ostravě

Po cestách světem už plážoví volejbalisté viděli ledacos, na šest kurtů v areálu bývalých vítkovických železáren v Dolní oblasti, kde se od minulé středy do neděle hrál turnaj Světové série Ostrava Beach Open, ale zírali s úžasem. Hrát volejbal přímo pod vysokou pecí? To zažili všichni do jednoho úplně poprvé.

„Pořídili jsme spoustu fotek a poslali je kamarádům do Brazílie. Ti jen nevěřícně kroutili hlavou a odepisovali udivené zprávy. Nevěřili, že tady hrajeme," smála se Brazilka s polskými kořeny Agatha Bednarzcuková. „Je to tady jako z videohry nebo z filmu. Krása. Opravdu se nám tu líbí. Úplně jsem si to tady zamilovala," svěřovala se mistryně světa a stříbrná medailistka z olympijských her v Riu.

Některým hráčům dělalo průmyslové prostředí, v němž dominuje železo a rez, problémy. Argentinské hráčky měl dokonce strach, že se na ně staré železo zřítí. „První zápasy byly velmi těžké. Kurty byly trochu matoucí, ale na druhou stranu je to velmi zajímavé prostředí a ten areál vypadá velmi dobře," vykládala Němka Chantal Laboureourová, která se svou beachvolejbalovou partnerkou Julií Sudeovou obsadily stejně jako dvojice Brazilek Agatha a Duda dělenou pátou příčku.

Bronzovou medaili si z Ostravy odvezli Rusové Konstantin Semjonov a Ilja Lešukov. V boji o bronz porazili českou dvojici Perušič, Schweiner. „Na takovém místě hraje poprvé. Většinou se hraje na nějakých plážích, ale tady jsme přímo v továrně. Líbí se mi to," řekl 22letý Lešukov.

Jeho o sedm let starší parťák Semjonov na kurtu působil hodně rozmrzele, nad nezvyklým prostředím se ale rozplýval. „Opravdu zajímavá lokalita. Je to opravdu velká továrna. I u nás v Rusku máme ve spoustě měst staré fabriky, ale nic takového se tam neděje, spíše chátrají. Za tu dobu, co jsme projel s beachem svět, musím říct, že turnaj v Ostravě patří k nejzajímavějším," uvedl 210 centimetrů vysoký Rus.

Nadšeně hovořila o premiérovém turnaji v Ostravě také legenda beachvolejbalu Američanka Kerri Walshová Jenningsová. „Velmi zajímavé místo, opravdu jsem si to tady užívala. To je na plážovém volejbale zajímavé. Že pořád můžete poznávat nové věci. Už jsem hrála skoro všude, ale v továrně poprvé. Určitě sem přijedu i příští rok," slíbila fanouškům, kterých přišlo do Dolní oblasti Vítkovic na volejbal přes 20 tisíc, trojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka Walshová Jenningsová.