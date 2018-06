Basketbalisty Nymburku kupují šéfové Omnipolu a Sport Investu

"Bylo to těžké rozhodnutí, nicméně zrálo ve mně poměrně dlouhou dobu. Je neuvěřitelné, co se nám v Nymburce podařilo vybudovat. Novým majitelům předávám zdravý klub, který si v posledních dvou dekádách vybojoval pevné místo na domácí i evropské basketbalové mapě," řekl Jansta v tiskové zprávě.

Věří, že noví majitelé posunou klub ještě dál. "K tomu je však potřeba hodně energie, kterou já v tuto chvíli potřebuji věnovat péči o své zdraví, rodinu i projektům a úkolům v rámci ČUS. Jsem přesvědčen, že basketbalový Nymburk je v dobrých rukou, Jirkovi Podpěrovi nechybí elán ani potřebné fanouškovské nadšení," dodal Jansta, který už dříve uvedl, že klub nechce prodat, ale předat lidem, kteří se o něj budou dobře starat.

Čtyřiačtyřicetiletý Podpěra je absolventem Právnické fakulty UK a Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze. Do roku 2016 byl advokátem a následně přešel do vedení Omnipolu, firmy obchodující s obrannou a bezpečnostní technikou.

"Jsem celoživotním basketbalovým nadšencem, basketbal jsem hrál závodně od dětství a dodnes zůstávám registrovaným hráčem. Cestu basketbalového Nymburka i práci Mirka Jansty v čele klubu jsem dlouhou dobu pečlivě sledoval, v poslední sezoně jsem již byl dění v klubu blíže. Měl jsem tak možnost nahlédnout za oponu, učit se fungování špičkového sportovního týmu," řekl Podpěra.

Na práci Jansty a dosavadního vedení chce navázat. "A postupnými kroky posouvat basketbalový Nymburk neustále dopředu. Mám v hlavě svou vizi, se kterou však budu chtít v první řadě seznámit zaměstnance i hráče. V každém případě je jisté, že sportovní ambice klubu budou nadále ty nejvyšší," ujistil.

Pomáhat mu v tom bude šestačtyřicetiletý Kolář, jenž je známý zejména jako fotbalový agent a spolumajitel firmy Sport Invest, která zastupuje řadu významných českých sportovců.

"K basketbalu mám blízko již od studií na FTVS, divácky ho sleduji celý život. Měl jsem možnost fandit na zápasech NBA, Nymburk jsem sledoval při mnoha zápasech v české lize i evropských soutěžích. Nemám ambice zasahovat do každodenního chodu klubu, nicméně věřím, že ve strategické a dlouhodobější rovině mohu svými zkušenostmi přispět," uvedl Kolář.

Noví majitelé mají nyní k dispozici stabilizovaný kádr, když se povedlo prodloužit smlouvy se všemi českými oporami a reprezentanty. Zbývá k nim přivést posily ze zahraničí.

"Klub je ve výborné kondici, hráčský i trenérský kádr je na příští sezonu stabilizovaný a máme na čem stavět. Vedle vysoké sportovní úrovně chceme zapracovat také na marketingu a komunikaci s fanoušky, k čemuž by měla pomoct také externí spolupráce se zkušenou agenturou Sport Invest Marketing. Zároveň chceme nadále klást důraz na rozvoj mládeže," nastínil nejbližší cíle Podpěra.

"Bereme to především jako investici do celkového sportovního prostředí v Česku. Čím více manažerů se zkušenostmi z vysoce konkurenčního komerčního prostředí bude do sportu přicházet, tím rychleji se může sport posunout dopředu," dodal nový majitel.