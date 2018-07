Pražské finále v Ostravě? Zemětřesení zachránilo vrcholu sezónu grády

Šli do rizika. Před sezónou rozhodla Česká asociace amerického fotbalu (ČAAF), že se zápas o titul zvaný Czech Bowl přesune z areálu Viktorie Žižkov do Ostravy. Jenže Steelers, kteří se v minulé sezóně probili do finále, začali sezónu hodně nevýrazně a začal se rýsovat scénář, kdy si v Ostravě o titul zahrají za minimálního zájmu diváků dva pražské celky.

Nový quarterback zvedl hru

Trápení Steelers vyřešili zemětřesením v kádru. Z týmu odešli zahraniční hráči, dorazil nový quarterback Steven Wilken a Ostravané se probili přes Prague Lions do Czech Bowlu. „Trochu jsme trnuli a skrytě drželi palce, bez nich by finále nemělo grády,“ říká šéf ČAAF Filip Hobza.

„Steven pozvedl naši hru, je tam víc pasů, éru před ním a po jeho příchodu nejde srovnat,“ přiznává linebacker a zároveň manažer týmu Steelers Adam Synáček.

Přesto je pražský tým jasným favoritem. Loňské finále vyhrál 28:0, v posledním vzájemném zápase ale už byl rozdíl jen čtyřbodový. „Díky kouči máme geniální rozbory ostatních týmů. Čekám, že nás Steelers zkusí něčím překvapit,“ tuší linebacker Black Panthers Karel Augusta.

„Musíme hrát jako jeden tým, aby to bylo jako puzzle, v němž do sebe všechno zapadá a v němž je každý dílek důležitý. Máme ty nejlepší fanoušky v České republice, kteří nás budou hnát, abychom byli Panterům vyrovnaným soupeřem. Když podáme svůj nejlepší výkon, tak věřím, že je můžeme i porazit,“ doufá Synáček.