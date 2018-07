Skvělé! České plážové volejbalistky jsou v semifinále ME

Skvělé! Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková jsou na ME v Nizozemsku v semifinále. Rusky Ukolovovou a Birlovovou zdolaly 2:0. Jejich mužští kolegové Ondřej Perušič a David Schweiner jsou zatím v osmifinále. Domácí dvojici Dirk Boehlé, Steven van den Velde v úvodním kole play off porazili 21:13, 15:21, 15:11 a zajistili si nejhůře deváté místo. V sobotu se v dalším kole utkají s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov.

České beachvolejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková vstoupily do ME v Nizozemsku vítězstvím.

Hermannové a Slukové jako by prospěl přesun do Haagu, kde nechaly zapomenout na nevýrazné výkony z rotterdamské základní skupiny. Ve třech zápasech play off neztratily české hráčky ani set. Ukolovová s Birlovovou, které v prvním kole vyřadily Kristýnu Hoidarovou Kolocovou a Michalu Kvapilovou, je potrápily jen v druhém setu, koncovka už ale opět byla jasnou záležitostí favoritek.

O postup do finále se české volejbalistky v sobotu odpoledne utkají s vítězkami duelu mezi Španělkami Angelou Lobatovou, Amarantou Fernándezovou a domácími Nizozemkami Sanne Keizerovou, Madelein Meppelinkovou.

Muži jsou zatím v osmifinále

Na dvě výhry v základní skupině, v níž si poradili i s italskými obhájci titulu Paolem Nicolaiem a Danielem Lupem, dokázali Perušič se Schweinerem navázat i po rychlém čtvrtečním přesunu z Utrechtu do Rotterdamu a netradičním přenocování v lodní kajutě. V duelu s turnajovými devětadvacítkami byli vzhledem k nasazení favority, ale po jasně vyhrané první sadě jim začátek druhého setu nevyšel a ztrátu už nedotáhli. Naopak v tie-breaku byli neustále bodově vepředu.

Také jejich další protivníci Semjonov a Lešukov jsou v turnaji nasazení níže: mají číslo devatenáct, zatímco Češi šestnáctku. Základní skupinou nicméně prošli bez ztráty setu a do karet jim může hrát i vzpomínka na červnový vzájemný zápas na turnaji Světového okruhu v Ostravě, kde v utkání o bronz zvítězili nad nejlepším českým párem 26:24 v rozhodujícím třetím setu.

