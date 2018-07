Hermannová se Slukovou si zahrají o evropský bronz

O třetí místo se české reprezentantky, které předloni vybojovaly na evropském šampionátu stříbrné medaile, utkají dnes od 18:30 se Španělkami Lilianou a Elsou. V souboji s párem nasazeným jako číslo 17 budou opět papírovými favoritkami.

V semifinálovém utkání měly přitom Hermannová se Slukovou v rozhodující sadě dlouho navrch. V úvodu odskočily na 5:1 a pak vedly ještě 11:9. Meppelinková ale zatlačila na podání a Nizozemky čtyřmi body za sebou otočily na 13:11 ve svůj prospěch. V této pasáži byly Češky nepřesné.

"Tam jsme si to v důležité chvíli nahrály dvakrát úplně do bloku, pak blbě. Teď jsme v závěru dostaly eso, pak skoro eso. Podmínky jsou těžké, hrozně fouká, točí se to," řekla po zápase Sluková.

Vítr dnes zlobil nejvíc od čtvrtka, kdy české reprezentantky hrály v Haagu poprvé. Přesto byla odveta za prohraný zápas ve skupině a postup do finále blízko. "Je škoda, že jsme v tom třetím setu neudržely koncentraci trošku víc. To nahrávání přes síť, to mě bude ještě pronásledovat," posteskla si Hermannová.

Pro nejlepší českou mužskou dvojici skončil turnaj v osmifinále. Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov 20:22, 12:21.