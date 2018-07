Porazit novou Kiki a Maki? To byla motivace, jásaly vítězky

Je tu nová Kiki a Maki? Fanoušci se nemohli dočkat, co jim vycházející hvězdičky plážového volejbalu předvedou. Pod tlakem srovnání s veleúspěšným legendárním párem beachvolejbalistek, který už se ale dávno rozpadl, Tereza Kotlasová a Daniela Resová nezklamaly. Na největší akci plážového volejbalu v Praze, na turnaji MEVZA v areálu Gutovka, vybojovaly druhé místo. A vítězné duo Marie Sára Štochlová - Martina Maixnerová neskrývalo, že mělo ve finále o motivaci postaráno.

Na turnaji určeném hlavně pro nadějné a talentované páry to dotáhla dvojice Tereza Kotlasová - Daniela Resová až do finále. Tam ale po bitvě prohrály s Marií Sárou Štochlovou a Martinou Maixnerovou 1:2 na sety. „Nebály jsme se jich. Naopak nás to označení vyhecovalo," hlásila jedna z vítězek Maixnerová, že kvůli srovnání soupeřek s legendami plážového volejbalu mělo pro ni finále speciální náboj. V mužské kategorii se radovali z titulu Jindřich Weiss a Martin Tichý.

Turnaje MEVZA se zúčastnilo přes třicet týmů ze sedmi zemí. Do finálových bojů se dostaly ale domácí páry. Nasazené jedničky Kotlasová a Resová ho začaly skvěle, první set vyhrály 21:16. Jenže druhou sadu soupeřky opanovaly stejným poměrem a šlo se do rozhodujícího setu. Tam v napínavé koncovce uspělo duo Štochlová s Maixnerovou, když za stavu 17:16 proměnilo třetí mečbol a mohlo slavit.

„Je to jeden z našich největších úspěchů v ženské kategorii, což se rozhodně hodí," radovala se Štochlová, která se s kolegyní stala evropskou šampionkou do 18 let před dvěma lety. „Do MEVZY jsme nastoupily naprosto uvolněné. Každý zápas jsme si užívaly, ani jsme se nekoukaly na skóre," usmívala se spokojeně její parťačka.

Před turnajem byla v roli největších favoritek dvojice Resová - Kotlasová, které jejich trenér přirovnal k legendární „Kiki" a „Maki". „Zaregistrovaly jsme to, ale rozhodně jsme se toho nezalekly. Naopak nás to namotivovalo," prohlásila Maixnerová.

Domácím párům se dařilo také v mužské kategorii. Jindřich Weiss s Martinem Tichým a David Lenc s Filipem Habrem porazili v semifinále nejvýše nasazené rakouské páry. Ve finále si to pak Češi rozdali proti sobě. Šťastnější byl Weiss s Tichým, kteří rozhodující třetí sadu ovládli 15:8.