Výjimečná volejbalová generace cílí na olympijské hry a mistrovství světa

Historický úspěch pro český volejbal! Hráči do 20 let vybojovali v minulém týdnu v Nizozemsku a v Belgii stříbrné medaile na juniorském mistrovství Evropy. „Naši hoši nejeli na tento turnaj jako favorité, ale s ambicemi postoupit do semifinále a pokusit se hrát o medaile. Výsledek je úžasný, je velkým příslibem do budoucna," hodnotil Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu. Díky tomuto úspěchu se hráči podívají také na juniorské mistrovství světa!