Chceme přispět k vysokému kreditu domácí ligy, naznačuje plány ústecký manažer Hrubý

Co očekáváte od blížících se bojů v Kooperativa Národní basketbalové lize?

Špičkové týmy Nymburka, Opavy, Pardubic, které obsadily první tři místa v lize a budou hrát prestižní evropské poháry včetně Ligy mistrů, disponují širokými kádry. Progres prokazují i Svitavy, stálicí je Děčín. I díky tomu jde liga nahoru a produkt Kooperativa NBL je stále lepší. Chceme být konkurenceschopní a přispět k jejímu kreditu i na mezinárodním poli. Přihlásili jsme se znovu do Alpen Adria Cupu, abychom udržovali kontakt se zahraničními soupeři. Ústečtí diváci se mají na co těšit.

Už jste si stanovili cíle pro další sezónu?

Zase avizujeme vysoké ambice s touhou postoupit do první šestky v tabulce nejvyšší soutěže. Loni nám to těsně uteklo, ale uhráli jsme play off a stejnou metu jsme si vytyčili i do nadcházejícího ročníku.

Jak probíhá sestavování kádru basketbalistů BK Ústí nad Labem před startem soutěže?

Daří se nám konsolidovat družstvo tím, že čeští hráči mají v našem klubu smlouvy na delší dobu. Přišel bývalý reprezentant Pavel Houška z Děčína, zůstává současný reprezentant Láďa Pecka, jakož i Michal Šotnar, David Šteffel. V tomto období už je jádro hotové, stěžejní posty podkošových hráčů máme vyřešené. A hledali jsme hráče na pozici jedna a tři.

Jak to konkrétně vypadá se zahraničními akvizicemi v Ústí?

Zůstává Spencer Svejcar. Nabídku na setrvání dostal Donald Robinson. Jeho finanční požadavky ovšem byly pro nás neakceptovatelné. Ale může se stát, že sleví a přijde zpátky. Pokud jde o Singletaryho, jdeme cestou jiného rozehrávače, spíše tvůrce hry než zakončovatele. Po roce se do Ústí vrací Thompson a nováčkem v našem kádru bude další Američan Wisse.

Snažíte se pracovat i s výhledem do budoucna?

Trenér Pištěcký má v hledáčku hráče z Plzně. Chceme spolupracovat s Litoměřicemi, s nimiž nás pojí nadstandardní vztahy.