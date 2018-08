Nečekané rozhodnutí! Stříbrná medailistka z mistrovství Evropy Kolocová končí kariéru

"Je to o tom, že už nechci. Jiný důvod není. Prostě už toho bylo dost, bylo to fajn a už to stačilo," řekla chvějícím se hlasem Hoidarová Kolocová. "Není to jednoduché rozhodnutí a důvodů je nespočet. Kdyby byl jeden dva, možná by se dalo něco dělat, ale je to kombinace všeho možného, co se za poslední roky nakupilo."

Vicemistryní Evropy se Hoidarová Kolocová stala loni v lotyšské Jurmale v páru s Michalou Kvapilovou, s kterou hrála od roku 2016. Předtím sbírala úspěchy s Markétou Nausch Slukovou, s níž obsadila páté místo na londýnských hrách.

Původně plánovala, že dalším cílem bude olympiáda v Tokiu 2020, ale uplynulá sezona se jim s Kvapilovou příliš nevydařila. "Věřila jsem, že se letos posuneme herně, ale sezóna byla, jaká byla, a možná to odsunulo olympiádu dál, že byla vzdálenější," řekla a jako důvod konce jmenovala i náročné cestování a tréninkovou dřinu. "Představa další přípravy spíš děsí, než láká," uvedla Hoidarová Kolocová.

Čtyřnásobná mistryně republiky Hoidarová Kolocová se naposledy na písku představila začátkem srpna ve Vídni. Na Světovém okruhu slavila se Slukovou triumfy na akci kategorie Open v Praze a na Grand Slamu v Berlíně.