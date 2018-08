Basketbalové kadetky prohrály ve finále ME s Itálií

Basketbalové kadetky na třetí český titul mistryň Evropy nedosáhly. Hráčky do 16 let podlehly v sobotním finále šampionátu v Kaunasu 52:60 Itálii.

Svěřenkyně trenéra Richarda Fouska v souboji o titul utrpěly jedinou porážku na turnaji. V zápase ani jednou nevedly, a i když se jim ve čtvrté čtvrtině podařilo téměř zlikvidovat dvacetibodovou ztrátu a přiblížily se soupeřkám na rozdíl tří bodů, na obrat nedosáhly.

Nejlepšími českými střelkyněmi dnes byly Petra Malíková (12 bodů) a Kateřina Zeithammerová (11), jež se dostala do nejlepší pětky turnaje.

Češky v kategorii do 16 let hrály finále ME počtvrté za posledních šest let. V roce 2015 vybojovaly titul, kterým navázaly na zlato československého výběru z roku 1989. V letech 2013 a 2014 skončily druhé.

Italky na této úrovni získaly zlato poprvé.