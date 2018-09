Salon bude v Ústí. Žádná kouzla v tom nejsou, říká manažer reprezentace

Jaké zkušenosti jste načerpal z dosavadního působení u reprezentačních výběrů?

Minulý rok jsem byl u národního týmu žen, který vede trenér Zdeněk Pommer. Startovali jsme na mistrovství Evropy v Baku. Letos pracuji u mužského nároďáku a taky s ním jsem získal zážitky z velkých akcí. Například z Evropské ligy v Portugalsku. Teď jsme zakončili reprezentační blok sérií zápasů s Tuniskem.

Co bylo záměrem této reprezentační akce?

Naskytla se šance zapojit mladé hráče, což je pro ně super. Vyzkoušeli si, jak to funguje ve velkém nároďáku. A věřím, že se budou postupně začleňovat do týmu.

Jaká funguje vaše spolupráce s reprezentačním trenérem Michalem Nekolou?

Už jsme se ve volejbale potkali samozřejmě dříve. Někdy jsem při tréninku pomáhal i na hřišti, jak to šlo. Třeba při smečování do obrany.

Je obtížné sladit povinnosti týmového manažera u reprezentace s klubovým programem v Ústí nad Labem?

Časově to bylo náročné, ale povedlo se to. Byl jsem schopen dojíždět z reprezentačního soustředění i na tréninky do Ústí. Nyní se už naplno věnuji jen práci v klubu. Jsem v plném zápřahu.

Jak jste se vlastně ocitl na ústecké trenérské lavičce?

Byl jsem osloven prezidentem klubu, jestli bych to dělal. Tak jsem kývl. Žádná kouzla v tom nejsou (úsměv).

Už jste se někdy věnoval trenéřině?

Při hráčském angažmá v Lucemburku jsem vedl béčko tamního klubu. Potom jsem trénoval juniory a kadety v Ústí.

V české extralize jste ale trenérským nováčkem. Jak to berete?

Jako výzvu vyrovnat se takovým trenérům jako jsou Jirka Novák u mistra z VK Karlovarsko a Michal Nekola v Dukle Liberec. Prakticky se ale znám se všemi extraligovými trenéry. Dřív jsme třeba hrávali antukovou ligu. Volejbal mě baví a doufám, že bude bavit dál.