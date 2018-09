Ziskem titulu jsme si na sebe ušili bič, říká kouč nečekaného šampióna

Karvinou po minulé sezóně opustili Tomáš Mlotek (Hranice), Slavomír Mlotek (Dessau-Rosslauer) a Jiří Užek (MHK Karviná). Nově budou zeleno-černý dres oblékat Srb Ivan Stojanovič, který přišel z bosenské Vogošče a karvinský odchovanec Radim Chudoba. Ten se do mateřského klubu vrací z Považské Bystrice.

Právě možnost zahrát si evropský pohár přivedla do Slezska 30letého Stojanoviče. „Svou roli hrála i tradice klubu, Baník Karviná má stále v házenkářském světě zvučné jméno. Ale jasně, že mě přilákalo i to, že budeme hrát pohár," potvrdil Stojanovič, který v Karviné podepsal kontrakt na dva roky.

Zatímco téměř dvoumetrový Srb přichází do základní sestavy, téměř o deset centimetrů nižší Chudoba se musí o své místo na spojce poprat. „Neměl by to být problém. V Považské Bystrici jsme hrával na spojce, mám s tím zkušenost. Také styl Karviné, která momentálně hraje sedm na šest s přechodem do rychlého útoku, mi vyhovuje," svěřil se 27letý házenkář.

První extraligový zápas čeká Karvinou o víkendu. V sobotu 8. září začne cestu za obhajobou nečekaného titulu v Jičíně (18 hodin). První utkání doma čeká Baníkovce ve středu 12. září proti Hranicím (18 hodin). Do evropského poháru vstoupí Karviná v sobotu 13. října doma proti makedonskému HC Prolet 62 (18 hodin). Také odveta se o den později uskuteční v Karviné (10.30 hodin).