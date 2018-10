Po čtrnácti letech se bratří Brůnové postavili proti sobě. Na góly vyhrál Michal

Začínali spolu v Karviné, pak se ale sportovní cesty házenkářů Michala a Rostislava Brůnových nadlouho rozdělily. Protnuly se zatím jen dvakrát. V roce 2004 se bratři postavili proti sobě poprvé, podruhé se potkali minulou sobotu, kdy Kopřivnice přivítala v extralize Karvinou. Lepší skóre ze vzájemných soubojů uhájil starší Michal. K výhře 29:23 z před čtrnácti let přidal remízu 32:32.

„Brácha bude muset vyhrát v Karviná, pokud to chce srovnat," smál se 40letý Michal Brůna, který v roce 2004 nosil dres Frýdku-Místku. Mladší Rostislav zase vyměnil zelený karvinský trikot za modro-bílý Kopřivnický. „Já to tak neberu. Vyhrál, tak byl lepší. Teď to skončilo remízou. Více mě mrzí, že jsme to utkání nedotáhli k vítězství, protože jsme prakticky pořád vedli. V závěru se ale Karviné podařila gólová šňůra a srovnali snad čtyři vteřiny před koncem. Měli jsme ještě jeden útok, ale nedali jsme," litoval 34letý Rostislav Brůna.

„My ten bod nakonec bereme. Bylo to hodně běhavé, fyzicky i psychicky náročné. Myslím, že dobrý zápas pro fanoušky," přemítal Michal Brůna, jenž stejně jako Rostislav nosí na dresu číslo tři. „Nosil ji táta, tak ji máme taky. Hrával za Karvinou a náš strýc František zase za Kopřivnici. Pár let proti sobě nastupovali," připomněl Michal Brůna.

Velkou část kariéry prožili oba v zahraničí. Starší Michal hrál ve Francii, Německu, Polsku, odkud se před minulou sezónou vrátil do Karviné. Mladší Rostislav ještě minulou sezónu působil v nižší německé lize. „Už jsem nad tím, že bych si ještě zahrál českou extraligu nepřemýšlel. Ale na konci sezóny přišel kontakt s Kopřivnicí, a protože teď bydlím ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, což je do Kopřivnice dvacet minut, domluvili jsme se," vysvětloval Rostislav, proč se také nevrátil do Karviné.

Po letech si tak mohli zahrát proti sobě. „Moc jsem se na to setkání těšil. Jednou přes mě chtěl vystřelit, ale bafl jsem na něj a letělo to metr vedle branky, jinak neměl nic. Jen dva průrazy, které mu sudí nepískli," smál se Michal Brůna, který dal v souboji s Kopřivnicí čtyři góly. Rostislav tři. „To jsou kecy v kleci," reagoval mladší z bratrů. „Posoudili to správně jako sedmimetrový hod," kontroval.

I v průběhu utkání se navzájem hecovali, sázku ale neuzavřeli. „Brácha před zápasem vyhrožoval, ale nic nebylo. Ale měl by koupit, protože jsme urvali bod u nich," vyzval bratra Michal. „Kdepak, slíbil jsem do kabiny basu piv, když vyhrajeme. Ale asi dám jen půlku, protože to skončilo nerozhodně," smál se Rostislav.