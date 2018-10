Nymburk se v Praze rval o skalp šampiónů, prohrál po druhém prodloužení o jediný bod

Stav 27:46 v závěru druhé čtvrtiny přitom hrozil výpraskem, o deset minut později ale domácí díky excelentnímu výkonu Hrubana s Bohačíkem už vedli (62:61). AEK nakonec podrželo třináct trojek, které obstarali Larentzakis a Litevec Mačiulis, jenž byl v roce 2015 u triumfu Realu Madrid v Eurolize. „Do poloviny utkání jsme dělali hodně věcí špatně, pak jsme ale vrhli do obrany ohromnou energii a díky lepšímu tahu na koš i doskoku jsme dostali zpátky víru v úspěch. Jen škoda, že to o bod neklaplo," líčil nymburský kouč Oren Amiel.

„Skalp Atén nás po ztraceném duelu v Dijonu mohl dostat do míst, kde chceme ve skupině být. Měli jsme i touhu vrátit jim osmifinálové vyřazení z minulé sezóny, jenž nám trvalo dlouho, než jsme našli recept na agresivní projev řeckého týmu a při těch nastaveních se k nám v útoku trochu otočilo i štěstí zády," uvedl kapitán domácích Pavel Pumprla.

„Hrozná škoda, že nám to nevyšlo. Možná v koncovce chybělo trochu víc klidu, ale byla tam spousta možností, jak AEK definitivně položit na lopatu. Super jsme se vrátili do hry, jenže je to druhá prohra v soutěži a to mrzí nejvíc," tvrdil nymburský kanonýr Vojtěch Hruban.

Z nařízení FIBA musí čeští mistři sehrát alespoň tři utkání v hale s větší diváckou kapacitou, než má jejich sportovní centrum. „Doma v Nymburce jsme sice zvyklí a proto i hodně silní, ale na Královce jsme už taky něco odtrénovali," odmítal Pumprla negativní vliv změny.