Vodu na tréninku už nenosí. Cítím u Wizards větší respekt, říká Satoranský před vstupem do třetí sezóny NBA

Během své třetí sezóny v NBA musí 26letý český basketbalista Tomáš Satoranský přesvědčit zámoří, že si tam zaslouží i další smlouvu. Před čtvrtečním vstupem Wizards do ligy doufá, že se co nejvíc prosadí do sestavy ambiciózního Washingtonu a také s ním dojde daleko v play off.

V přípravě jste dostával hodně minut na hřišti, dá se z toho něco vyvodit?

Asi ne. V minulosti se moje minutáž z přípravy v sezóně nenaplnila. I když letos cítím přece jen odlišnou pozici i větší respekt daný tím, že spoluhráči už vědí, co můžou očekávat, a víc na mě spoléhají, i když zase půjdu do hry z lavičky. Každopádně bágly ani vodu na tréninku už nenosím.

Máte před sebou poslední rok platné smlouvy. Vnímáte, že hrajete o svou budoucnost?

Radši se nezaobírám tím, co bude po sezóně, i když mojí prioritou je setrvání v NBA. Nemůžu teď dělat víc, než že odmakám každý trénink a dokážu být mentálně silný na hřišti i na lavičce. Snažím se držet toho, co mi fungovalo, a když bych měl shrnout vlastní očekávání, tak chci být dobrou součástí týmu, neztratit svou roli a být připravený úplně na všechno.

Jak na vás působí nové tváře v sestavě Wizards?

Letní posílení se povedlo, máme kompaktnější tým i lepší hráče do rotace. Austin Rivers je často vnímám jako můj konkurent, ale já na něj koukám pozitivně. Projevuje se jako chytrý hráč, výborný v soubojích jeden na jednoho. Vyhovím si i s Jeffem Greenem, který mi staví skvělé clony. Jsme pro něj sedmou štací v NBA a určitě se budou hodit jeho zkušenosti.

Stejné je to s Dwightem Howardem?

Přesně tak. Bolavá záda mu teď sice neumožňují zapojit se do tréninku, přesto pořád hází nějaké vtípky. Sedí v šatně vedle mě, a tak se pořád smějeme. Bohužel mi ale odešel blízký přítel, polský pivot Gortat, a z Evropanů zůstal jen Mahinmi, který má sice francouzský pas, ale po rodičích kořeny v Beninu a na Jamajce.

Jaký ohlas měl ve Washingtonu postup Česka na mistrovství světa, k němuž jste výrazně přispěl?

Wizards český úspěch sdíleli na sociálních sítích, gratulovali mi trenéři i spoluhráči. Pozitivní ohlas těší, i když na moji pozici v klubu to samozřejmě žádný vliv nemá.

Očekáváte ve čtvrtek hodně těžkou premiéru proti Miami?

Poměrně nepříjemný protivník na začátek, především obranou. Trenér Brooks dbá na to, abychom stříleli trojky, nebo zakončovali až pod košem. S Heats nemáme ale zrovna dobrou bilanci, musíme to vzít jako test, jestli skutečně můžeme pomýšlet na nejvyšší příčky.

Co to znamená konkrétně?

Věřím, že máme na to, být mezi elitní trojkou Východní konference, a rozhodně si tu nikdo nepřeje končit zase v prvním kole play off jako v minulé sezóně. Majitel klubu Tedd Leonsis, který vlastní i hokejové Capitals, je teď po jejich triumfu ve Stanley Cupu naladěn na vítěznou mentalitu. Trochu už tlačil, že se nemáme na co vymlouvat, chce úspěch i od nás.

Jak se vám žije ve Washingtonu?

V kariéře mám štěstí na pěkná města, Washington do toho jen zapadá. Za necelé tři roky jsem si to tady hodně oblíbil. Je tu hodně zeleně, líbí se mi zdejší parky a spousta lidí, která za mnou přijela, říkala, že je tu daleko klidněji než třeba v New Yorku.

Máte zase v rodině domluvenou osobní podporu z hlediště?

V listopadu, kdy nám vychází šňůra pěti domácích zápasů, se sem chystá táta. Všichni se těšíme i na 17. leden, kdy hrajeme s New York Knicks v Londýně, a už se ozvala spousta přátel. Zatím se mi ale pro ně podařilo sehnat jen dvacet vstupenek.