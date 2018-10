Kyzlink v Benátkách na reprezentaci nemyslí. Úplně se tam teď nevidím, říká

Kyzlink proti Opavě odehrál něco málo přes šest minut a střelecky se neprosadil. Upozornil na sebe ale parádní čepicí, kterou zastavil brejk Radima Klečky. „Pokazil jsem to, když jsem ztratil balón. Musel co nejrychleji zabrat zpátky a napravit svou chybu," smál se po efektním bloku 25letý odchovanec USK Praha.

Do Česka přijel hrát basketbal po dvou letech. „Naposledy to bylo proti Nymburku ještě, když jsem hrál za slovinskou Domžalu. Vždy je fajn se takto vrátit domů," řekl Kyzlink, jenž v letošním ročníku Ligy mistrů nastoupil teprve podruhé. Podobně to má i v domácí soutěži. „Většinou nehraju domácí zápasy, protože limit zahraničních hráčů je šest a nás je osm," vysvětloval Kyzlink, který do Benátek přestoupil loni z francouzského Bourg-en-Bresse.

Do prvního týmu se ale rodák z Vyškova prosadil až letos, loňský ročník odehrál v nižší soutěži za Sienu. „Jsem na začátku, je ohromně těžké se prosadit, protože jdu většinou do hry po půlhodině, kdy sedím ztuhlý na lavičce. Chce to nějaký čas, trpělivost a tvrdou práci. Ale věřím, že tady můžu uspět," řekl Kyzlink.

V Benátkách si zvyká na úplně jinou pozici i styl hry. „Je to úplně jiný level. Hra je velmi rychlá, přesto perfektně organizovaná. V týmu jsou zkušení hráči, někteří i z NBA. Mají obrovské zkušenosti, rozumí basketbalu a dokáží si přihrát i poslepu. V týmech, kde jsem byl předtím, jsem měl svobodu, mohl jsem tvořit hru a měl jsem větší minutáž. Teď naskočím na pět šest minut maximálně a musím z toho vytěžit co nejvíce," upozornil Kyzlink.

Třeba i pozvánku do reprezentace, která mu sem tam v poště přistane. Výrazněji se v ní ale zatím nezabydlel. „Sledoval jsem kluky, když vybojovali postup na mistrovství světa. Moc jim fandím, je to super pro celý český basketbal. Nicméně moje místo tam teď úplně nevidím, Na křídlech jsou výborní kvalitní hráči jako Jarda Bohačík, nebo Vojta Hruban, tak mě tam asi nepotřebují. Nicméně, nechávám tomu do budoucna otevřené dveře. Záleží také, jak se mi bude dařit v Benátkách, jak budu hrát," řekl Kyzlink.