Nymburk slaví první výhru v Lize mistrů

"Konečně to vyšlo. Kdyby se to nepovedlo dnes, tak už by to bylo špatné. Hráli jsme doma a proti týmu, který bychom měli porazit. Sice to bylo udřené, ale zvládli jsme to a jsme rádi, že jsme se vrátili do boje o postup," řekl Vojtěch Hruban, s 19 body nejlepší střelec zápasu. "Říkali jsme si, že to bude klíčový zápas, šli jsme do toho naplno, vylepšili jsme obranu, a podle toho to dopadlo," přidal rozehrávač Tomáš Vyoral.

Nymburk šel do utkání s vědomím, že už nutně potřebuje vyhrát. Oproti předchozím zápasům výrazně zlepšil obranu. V úvodu sice zlobil hostující Victor Sanders, ale na přelomu první a druhé čtvrtiny dal dvě trojky Vyoral a Nymburk odskočil na sedm bodů.

Dnes jsme proti Telenet Giants Antwerp předvedli velmi bojovný výkon a díky proměněným těžkým střelám vyhráváme 82:74!! 🔥#basketballcl #misemistru — Basketball Nymburk (@basketnymburk) 31. října 2018

Mladý belgický celek se ale nenechal zlomit a šňůrou 8:0 se ujal vedení. Pak se ale chytl Vojtěch Hruban a osmi body v řadě opět zařídil nymburské vedení až o jedenáct bodů.

Ani to ale na Antverpy nestačilo. Hosté potvrzovali, že patří k nejlépe střílejícím týmům z dálky a ve čtvrté čtvrtině se ujali vedení. V klíčovou chvíli šest minut před koncem ale zvedl prapor do té doby ne tolik viditelný Jaromír Bohačík, který dal osm bodů po sobě a zařídil tak rozhodující náskok. V tu chvíli byla na hřišti kompletně česká sestava.

"Loni nám to s Bočim (Bohačíkem) moc neklapalo a měl dobrý zápas vždy jen jeden z nás. Takže jsem hrozně rád, že jsme se sehráli a Bočimu to moc přeju, jak teď hraje. Když jsem dvě střely minul, tak jsem mu to předal a on dovedl zápas do vítězného konce," chválil spoluhráče z klubu i reprezentace Hruban.

Definitivní tečku za výhrou udělal 44 sekund před koncem Hruban trojkou na 80:71. Potvrdil tak 19 body roli nejlepšího střelce týmu. Kromě něj sehrál důležitou roli Vyoral, který v předchozích třech zápasech dal dohromady čtyři body. Dnes však byl druhým nejlepším střelcem týmu se 14 body a byl rozhodujícím faktorem z lavičky.

"Tomáš trefil super střely. Dnes jsme moc chtěli vyhrát, dobře jsme se na to připravili. Jen máme problém zápas zlomit. Na tom je třeba zapracovat. Zatím jsme se s obranou potýkali, ale dnes byla lepší. Takže se snad blýská na lepší časy," dodal Bohačík.

Utkání 4. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů: Nymburk - Antverpy 82:74 (21:17, 43:37, 64:62) Nejvíce bodů: Hruban 19, Vyoral 14, Wright 13, Bohačík a Lawrence po 10 - Lee 16, Kalindski 11, Vanwijn a Sanders po 10. Fauly: 18:25. Trestné hody: 29/17 - 20/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 38:39. Bamberg - Lietkabelis 82:77 Fuenlabrada - Jeruzalém 75:105

1. Jeruzalém 4 3 1 354:318 7 2. AEK Atény 4 3 1 352:338 7 3. Fuenlabrada 4 3 1 347:362 7 4. Bamberg 4 2 2 329:323 6 5. Antverpy 4 2 2 350:354 6 6. Dijon 4 1 3 303:313 5 7. Lietkabelis 4 1 3 328:340 5 8. Nymburk 4 1 3 324:339 5

Skupina B: Benátky - Tenerife 65:72