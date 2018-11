Basketbalistky USK se udržely na vítězné vlně, krásnou pečeť dala Oblaková

„Je skvělé, že jsme po dvou výhrách venku přidaly i třetí výhru. Euroliga začala pro nás daleko lépe, než bychom si na startu sezóny vůbec uměly představit, takže klobouk dolů před hráčkami," uvedla trenérka českých šampiónek Natália Hejková.

Hráčky Bourges získaly v úvodní čtvrtině náskok díky účinné střelbě zdálky, ale domácí basketbalistky sedmibodovou šňůrou rychle srovnaly na 18:18, a pak už nastala velká přetahovaná o vedení. Chvíli se z něj těšil USK, potom zase francouzský celek, a tak se to i víckrát protočilo. Obě družstva sázela hlavně na útok a tak trochu přitom rezignovala na práci v obraně.

https://www.facebook.com/zvvzusk/posts/10155890718976526:0

Zlepšení ze strany českých šampionek přišlo až v druhé polovině utkání. „Chtělo to víc si pomáhat pod vlastním košem, zlepšit práci na nohách a tím přebírat rychlé soupeřky. Když se nám podařilo koncentrovat se na to, nenechávaly jsme Bourges už tolik střílet trojky," usoudila Karolína Elhotová, která jako jediná ze střídačky dostala na palubovce výraznější prostor.

Většinu utkání odtáhla v domácím dresu základní pětka. „Hrály jsme s poměrně úzkou rotací děvčat, ale vyplácelo se nám to," uvažovala Hejková a vyslovila nadšení nad výkony americké pivotky Thomasové, která se svým euroligovým průměrem 21 bodů a devíti doskoků patří mezi elitní tři hráčky soutěže v obou statistikách. „Hrála úžasně, přitom není úplně zdravá," ocenila Hejková.

Závěr patřil už daleko lépe bránícímu týmu USK, který se dostal do dosud nejvýraznějšího vedení (77:64). Speciální zápas to byl v dresu pražského týmu pro Ayayiovou, která v létě přišla právě z Bourges. „Prožívala to docela dost. Jde o zvláštní typ, taková kočkovitá šelma. Na palubovce vypadá jako že nic, ale ve skutečnosti je nejrychlejší z týmu," pravila Hejková na adresu své francouzské hráčky, která odehrála téměř celých čtyřicet minut.

Parádní tečku za vítězným zápasem napsala Tina Oblaková, která v poslední vteřině trefila trojku, i když házela míč takřka z pětadvaceti metrů přes celé hřiště. „To byla velká náhoda, ale hezky se na to dívalo. Vzala jsem si k srdci přání trenérky, ať za všech okolností posíláme míč do koše," uvedla slovinská rozehrávačka. „Občas se i něco takového povede, pro nás to bylo moc příjemné. Cesta k vítězství ale vedla přes rapidně zlepšenou obranu," doplnila Hejková.

Euroliga basketbalistek - skupina A USK Praha - Bourges 88:80 (25:26, 21:18, 20:18, 22:18) Nejvíce bodů: Thomasová 22, Kateřina Elhotová 18, Režanová 14, Oblaková 12, Ayayiová 9 - Plouffeová a Raincocková-Ekunweová po 17, Johannesová 15, Chartereauová 11, Ouvinová 7. Orenburg - Jekatěrinburg 51:80 Polkowice - Castors Braine 71:52 20:00 Villeneuve - Schio.

1. Jekatěrinburg 3 3 0 248:156 6 2. USK Praha 3 3 0 240:208 6 3. Bourges 3 2 1 227:203 5 4. Polkowice 3 1 2 181:194 4 5. Castors Braine 3 1 2 164:182 4 6. Villeneuve 2 1 1 102:148 3 7. Orenburg 3 0 3 188:237 3 8. Schio 2 0 2 110:132 2

Skupina B: Olympiakos Pireus - Dynamo Kursk 67:73 Fenerbahce Istanbul - Šoproň 69:67 Carolo - Hatay 90:79 Riga - Salamanca 56:68