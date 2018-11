Volejbalisté Karlovarska se poměří s evropskými giganty

Český mistr se poměří s italskými favority Civitanovou a Modenou a sedminásobným mistrem Polska Kedzierzyn-Kožle. „Lépe jsme to nalosované mít asi nemohli, na jednu stranu je to velice těžká skupina, na stranu druhou velice atraktivní," komentoval předseda klubu Jakub Novotný pro média složení skupiny.

V každém utkání Ligy mistrů budou volejbalisté Karlovarska čelit osobnostem ověnčeným medailemi z olympijských her nebo mistrovství světa či Evropy. „Přijedou nejlepší hráči planety, polští mistři světa, dále pak hráči jako Zaytsev, Simon, Juantorena," vypočítal Novotný některá esa evropského a světového volejbalu.

Do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže zasáhne dvacet mužstev, čeští šampioni se ocitli ve společnosti nasazených týmů z pouhých devíti zemí. Všichni jejich protivníci hrají v elitních ligových soutěžích. „Kedzierzyn-Kožle je jeden z nejlepších klubů v Polsku, Modena vytvářela historii italského volejbalu, Civitanova zase v Itálii dominuje posledních deset let," upozornil šéf Novotný. I pro něj to bude prestižní, ale i srdeční záležitost. Jako hráč strávil v Itálii a Polsku dohromady sedm let a zanechal tam výraznou stopu.

Trenér už Ligu mistrů vyhrál

Zatímco VK Karlovarsko startuje v Lize mistrů vůbec poprvé v historii, trenér západočeského celku Jiří Novák zažil triumf v této nejprestižnější soutěži během své hráčské kariéry! V roce 2001 byl oporou francouzského celku Paris Volley, který ovládl evropský klubový volejbal. Určitě si na to vzpomene i při vstupu do nadcházejících bojů. „Liga mistrů je vrcholem. Oživím si tehdejší euforii, ale do té doby máme ještě extraligové povinnosti," připomněl Novák, že v sobotu 10. listopadu nastoupí Karlovarsko v roli lídra soutěže na palubovce Ústí nad Labem. Tedy proti celku, v němž Novák před dvaceti lety působil před svým následným odchodem do zahraničí.

Výjimečnost Ligy mistrů vnímají i samotní karlovarští hráči. „Já jsem moc spokojený, už teď se s Filipem Rejlkem těšíme na italskou kávu, a to hned dvakrát," smál se kapitán Karlovarska Ondřej Hudeček při dotazu, jak se mu líbí skupina. „Karlovarský fanoušek se má opravdu na co těšit, doufám, že jich do arény dorazí mraky," přál si zkušený volejbalista.