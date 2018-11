Šéf Karlovarska Novotný se těší v Lize mistrů na staré známé z ciziny

Už ve středu 21. listopadu nastoupí VK Karlovarsko na půdě polského celku Zaksa Kedzierzyn-Kožle. „Těším se hodně. V tamním klubu jsem hrál v letech 2007-2009. Už tehdy se jmenoval Zaksa a strávil jsem tam dva skvělé a suprové roky, takže se dostavuje nostalgie. Prezident Zaksy Swiderski má podobnou historii jako já. Hrál jsem s ním v italské Perugii a nyní je po hráčské kariéře šéfem polského klubu," líčí Jakub Novotný.

V Lize mistrů se potká i s dalšími „starými známými" z dřívějška. „V Modeně znám argentinského trenéra Velaska, který mě trénoval v české reprezentaci. A v týmu Civitanova zase působí kouč, který mě vedl v Miláně. Ve volejbale jsem si něčím prošel a něco zažil. Je náhoda, že narazíme zrovna na tyto celky, ale všichni soupeři v Lize mistrů mají špičkovou úroveň," tvrdí Novotný.

A zvolil zajímavé příměry pro nadcházející protivníky. „Civitanova je ve volejbalovém prostředí jako fotbalový Real Madrid, Modena skoro jako Barcelona. Zaksa by mohla být teoreticky hratelnější, ale pořád je to polská liga," uvažuje prezident českého mistra.

Jakub Novotný si váží toho, že Karlovarsko může navázat na předchozí účast Dukly Liberec v Lize mistrů. Loni se České Budějovice do základní skupiny nedostaly. „Máme přibližně stejně těžkou skupinu jako Dukla. Každopádně to bereme jako svátek," podotkl Novotný.

Novák: Na Paříž se nezapomíná

Trenér Jiří Novák vyhrál jako hráč Ligu mistrů v roce 2001 v dresu francouzského klubu Paris Volley. „Na takovou euforii se vždycky dobře vzpomíná. Tehdy jsme museli postoupit ze skupiny přes play off až do finálového turnaje, který se hrál u nás v Paříži. O to bylo lepší, že jsme slavili před domácími diváky," vybavuje si Novák.

Stejně jako Novotný má v Lize mistrů úspěšnou statistiku. „Hrál jsem ji asi čtyřikrát nebo pětkrát. Letos v ní je jen dvacet celků a těžko spekulovat, jak se to bude vyvíjet. Rozhodně se chceme k soutěži postavit čelem a půjdeme do toho naplno. Jedna věc je přání a druhá pak realita," dodal trenér.