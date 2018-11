Mladší Elhotová začíná střelecky táhnout české basketbalistky

"Švýcarky nebrání dobře. Nemají v tom systém a nejsou tak rychlé jako my. Nebylo tak těžké dát 20 bodů," řekla křídelní hráčka ZVVZ USK Praha, která k výhře přispěla i čtyřmi doskoky, čtyřmi asistencemi a čtyřmi zisky.

"Byly jsme pokorné. Dávaly jsme si záležet na tom, abychom se dobře připravily a měly dobře zmáklé naše systémy. Bylo to jen o tom, jak dobře k tomu přistoupíme. Ze začátku nás překvapilo, že nám dávaly trojky z otevřených pozic, kde jsme nebyly. Pak už jsme to zvládaly dobírat a myslím, že jsme se toho zhostily dobře," hodnotila Elhotová utkání.

Češky si jako první vybojovaly postup na mistrovství Evropy v Srbsku a Lotyšsku. Později se k nim přidaly Rusko, Turecko, Slovinsko a Španělsko. Nijak zvlášť ale tým neslavil, neboť ve středu ho čeká ještě závěrečný zápas kvalifikace v Belgii.

"Měly jsme obrovskou radost. Postup je super. Ale byla jsem ráda, že můžu jít spát. Byly jsme se ségrou unavené. Myslím, že holky si to trochu oslavily, ale tak mírně," uvedla Karolína Elhotová.

Vedle povinností hráčky totiž plní i roli tety a pomáhá Kateřině s hlídáním jejího dvouletého syna Daniela. "Zvládáme to dobře. Dáňa je skvělé dítě a je to takový náš maskot. Je to takové zpestření po tréninku a zápase," řekla.

Dnes se svěřenkyně trenéra Štefana Svitka přesouvají do Belgie, kde chtějí kvalifikaci úspěšně zakončit a uhájit první místo ve skupině. K tomu jim stačí i prohra o čtyři body.

"Motivace je velká, protože je to obrovsky silný soupeř. Zachovat si svou tvář bude super. Určitě chceme vyhrát. Není to tak, že jsme postoupily a teď to vzdáme. Jdeme do toho naplno stejně jako proti Švýcarsku. Chceme skončit první. Pro každého by byl velký zážitek znovu porazit Belgii," dodala Karolína Elhotová.