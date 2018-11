Karlovarsko při premiéře v Lize mistrů prohrálo v Polsku

Karlovarský klub, který vznikl teprve před necelými pěti lety, si užil historickou chvíli v hale semifinalisty minulého ročníku Ligy mistrů a před kulisou 1600 fanoušků. Tajně doufal, že by s lídrem polské ligy mohl držet krok, ale byl nad jeho síly.

"Výsledek je dost jednoznačný. Na druhou stranu je aspoň částečná spokojenost, že jsme hráli náš volejbal a neudělali jsme zase tolik chyb, ale nestačilo to. Soupeř nás držel pořád pod tlakem. Jakmile situace nebyla jasná v náš prospěch, tak svou kvalitou si ubránil balon a hned nás potrestal. V tomhle směru to byla srážka s realitou," řekl trenér Karovarska Jiří Novák pro Radiožurnál.

Kedzierzynu vzdorovali Západočeši 68 minut. Polský mistr světa Lukasz Kaczmarek a belgický smečař Sam Deroo byli se 16 body nejvíce skórujícími hráči zápasu, v karlovarské sestavě měl nejvíce bodů 10 smečař Marek Zmrhal. V dalším kole přivítá Karlovarsko 19. prosince v hokejové KV areně Civitanovu.

"Mrzí mě, že jsme prohráli takovým rozdílem. Bojovali jsme, jak jen to šlo, ale Poláci ukázali kvalitu. Je to rychlejší, servis a obrana v poli jsou lepší. Největší rozdíl byl v obraně v poli, na bloku a v rychlé hře nahrávače," řekl devatenáctiletý smečař Lukáš Vašina po své premiéře v Lize mistrů. "Je to velká zkušenost."

Suverénně vykročili do soutěže i volejbalisté Zenitu Kazaň, kteří usilují o pátý titul za sebou. Doma porazili 3:0 Frankfurt.