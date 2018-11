Šéf volejbalistů věří, že do Tokia pojedou tři plážové páry

Český plážový volejbal má podle předsedy volejbalového svazu Marka Pakosty za sebou nejlepší sezonu v historii. I proto vzhlíží s nadějí k olympijským hrám v Tokiu 2020, kde by rád viděl tři české páry.

Největší měrou se o výbornou sezonu postaraly Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, které byly i světovými jedničkami. Vedle nich se začali prosazovat Ondřej Perušič a David Schweiner a po konci kariéry Kristýny Hoidarové Kolocové jsou nadějemi Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková.

"Všechny tyto tři páry mají z mého pohledu schopnost, kvalitu a potenciál se na olympiádu dostat," řekl Pakosta na tiskové konferenci v Praze.

Olympijská kvalifikace už odstartovala a skončí v červnu roku 2020. I proto se čtyřhvězdičkový turnaj v Ostravě v příštích dvou letech uskuteční už na přelom května a černa. "Což je důležité pro naše hráče, kteří tak budou mít dvakrát šanci v domácím prostředí bojovat o body do olympijského žebříčku," řekl Pakosta.

Nejlepších patnáct párů se do Tokia dostane ze světového žebříčku, k čemuž mají nejblíže Hermannová s Nausch Slukovou. Hodně se k tomu přiblížili i Perušič a Schweiner, zatímco dvojice Kvapilová, Kubíčková je teprve na začátku cesty. "Přes žebříček to bude těžká cesta, ale není to nedosažitelné," pronesla Kvapilová.

Perušič a Schweiner se mohou stát prvním českým párem na olympiádě od roku 2012, kdy v Londýně hráli Přemysl Kubala s Petrem Benešem. I proto stráví zbytek roku v Římě přípravou s koučem Andreou Tomatisem.

Od svazu mohou čekat o něco vyšší podporu než v uplynulé sezoně. "V průběžném rozpočtu, co máme na stole, je lehce navýšena na reprezentační páry," řekl Pakosta obecně. Perušič už věděl, na co případně prostředky využít. "Důležité je rozšíření spolupráce s kondičním trenérem, který je taky Ital. A bylo by lepší cestovat na turnaje předstihem a lépe se aklimatizovat," uvedl Perušič, jehož děda vybojoval v šestkovém volejbalu s Československem titul mistra světa i olympijské stříbro.

Český šestkový volejbal měl na olympiádě zástupce naposledy v Moskvě v roce 1980, ženy nehrály pod pěti kruhy dokonce od Mnichova 1972. A v nejbližší době se nezdá, že by se české týmy na hry kvalifikovaly. Plážový volejbal má vyhlídky lepší. "Z pohledu pravděpodobnosti bych to tak taky viděl," řekl Pakosta.

Plážový volejbal se snaží také pomáhat. O víkendu se uskuteční už sedmý ročník benefičního turnaje Vyber si, vydraž si a zahraj si, z kterého poputují finance na 16 charitativních projektů. Loni se vybralo rekordních 633 tisíc korun, letos už zájemci utratili 267 tisíc korun a hlavní dražba přijde v pátek.