I české házenkářky pocítily sílu stávkujících Francouzů. Vyděsili nás, hlásí reprezentantky

Stačí nahlédnout do jakéhokoliv média a hned je vám jasné, že se něco děje. Francie už více než 14 dní žije protesty proti zvyšování pohonných hmot. I v Brestu, kde české házenkářky bojují o postup do čtvrtfinálové skupiny evropského šampionátu, jsou vidět stávkující ve žlutých vestách.

„Francouzi jsou takový stávkující národ. 17. listopadu byly v Paříži první nepokoje. Já už jich ale zažil tolik, že mě to nepřekvapuje," říká trenér české reprezentace Jan Bašný, který působí ve Francii od roku 1990.

To pro brankářku národního týmu Lucii Satrapovou jsou stávky něčím novým. „Začalo to zrovna v době, kdy se za mnou přijel podívat můj táta. Šli jsme k Vítěznému oblouku a vůbec jsme nevěděli, kdo to je a proč stávkují," podivovala se brankářská jednička, která v klubu Paris 92 působí od konce srpna.

„Mně zase přijde, že se ve Francii stávkuje na všechno. Minulý rok stávkovali kvůli dopravě a půl roku tři dny v týdnu nejelo metro," upozorňuje Veronika Malá, která v témže týmu působí druhou sezonu.

Protestující zablokovali dálnici

Současné protesty se ale francouzským bezpečnostním složkám vymykají z rukou. V sobotu bylo v Paříži zraněno 130 lidí. Poškozen byl i Vítězný oblouk a vláda nevyloučila vyhlášení výjimečného stavu.

Nepokoje, ale v mnohem menším měřítku, jsou i v Brestu. Protestující ve žlutých vestách se usadili na kraji města, v týdnu dokonce zablokovali jeden pruh na dálnici.

„Kvůli nim vznikla hrozná kolona. Málem jsme přijely pozdě na trénink," upozorňuje Malá. „Pak protestovali i v sobotu, což nás vyděsilo, protože jsme se bály, aby kvůli nim neuzavřeli silnici, po které jsme jely do haly na zápas. Naštěstí dobré," dodává.

„Ale i tak jsme místo klasických patnácti minut, jeli třicet," konstatuje Bašný. „Teď už o nich víme, a tak budeme jezdit bočními ulicemi," uzavírá.