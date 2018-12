Nizozemské házenkářky na ME poprvé prohrály

Nizozemsku i Rumunsku stačí v závěrečném kole ve středu získat k postupu do semifinále bod. Norkám, které hrály na osmi předchozích evropských šampionátech ve finále a šestkrát získaly zlato, by v takovém případě nepomohlo ani vítězství nad Španělskem. Ze základní skupiny si totiž do další fáze turnaje přenesly dvě porážky.

Ve skupině v Nantes má už jistý postup Rusko, druhého semifinalistu rovněž určí až středeční zápasy.

Mistrovství Evropy házenkářek ve Francii - čtvrtfinálová skupina II v Nancy: Španělsko - Rumunsko 25:27 (12:10) Nizozemsko - Norsko 16:29 (7:15)