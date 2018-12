Basketbalisté Svitav udrželi druhé místo košem v poslední sekundě

Svitavy v závěru utkání v Děčíně prohospodařily desetibodový náskok, ale sekundu před koncem pak rozhodl koš Seana Obriena. Nejlepším střelcem vítězů byl autor 20 bodů Pavel Slezák.

Pardubice naopak zastavily ústeckou šestizápasovou vítěznou sérii. USK Praha porazil poslední Hradec Králové nejtěsnějším poměrem 88:87, Kolín doma nastřílel Ostravě stovku.

"Chvíli jsme bojovali, poté to šlo do kytek. Kolínský tým si pak vedení zkušeně hlídal, křídelník Purifoy by se dnes trefil i ze šatny, byl ve velkém laufu. My musíme počkat, až se nám všichni hráči uzdraví. Dnes se navíc zranil ještě Petr Bohačík a s tím se dá těžko hrát," řekl ostravský kouč Dušan Medvecký po jednoznačné porážce 65:101.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 13. kolo: Kolín - Ostrava 101:65 (25:25, 50:31, 76:55) Nejvíce bodů: Thompson 25, Purifoy 24, Walton 21, Šafarčík 10 - Boggs 22, Zaharijevic 18, Alleyn 14. Děčín - Svitavy 77:79 (16:11, 38:39, 58:62) Nejvíce bodů: Carlson 17, Pomikálek 14, Austrey 12, Feštr 11 - Slezák 20, Kovář a Obrien po 13, Marko 12, Puršl 10. Pardubice - Ústí nad Labem 82:67 (18:11, 35:31, 58:48) Nejvíce bodů: Benjamin 15, Kohout a Švrdlík po 14, Jackson 12 - Svejcar 14, Pecka a Wallace po 10. USK Praha - Hradec Králové 88:87 (16:21, 45:40, 68:61) Nejvíce bodů: Vukosavljevič 22, Appleby 18, Sehnal 16, Mareš 14 - Sedmák 18, Lošonský 17, Canda 16, Rikalo 13. Brno - Olomoucko 71:88 (16:29, 29:45, 48:68) Nejvíce bodů: Keely 25, Geiger 21, Roby 8 - Palyza 22, Pelko 14, Douglas a Dunans po 13.