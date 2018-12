Satoranský má nového spoluhráče. Do Washingtonu přichází výměnou zkušený Ariza

Vedení basketbalistů Washingtonu se v NBA přece jen dohodlo s Phoenixem na hráčské výměně. Wizards do týmu Suns poslali Kellyho Oubreho a Austina Riverse a místo nich přivedli do Washingtonu zkušeného křídelníka Trevora Arizu. Původně měl trejd zahrnout i Memphis, ale ten v pátek kuriózně ztroskotal na záměně hráčů se stejným příjmením.

Rivers měl jít původně do Memphisu, odkud měl přestoupit do Phoenixu Dillon Brooks. Jenže Memphis měl za to, že do výměny zahrne jiného svého hráče MarShona Brookse, a tak se výměna nakonec neuskutečnila, ačkoli už byla oznámena i hráčům. "Co se stalo, je záhadou. Za 30 let kariéry jsem něco takového nezažil," řekl generální manažer Memphisu Chris Wallace.

Washington se tak domluvil přímo s Phoenixem. Wizards chtěli posílit obranu a přivedli tak třiatřicetiletého Arizu, jehož přednostmi jsou právě obrana a střelba trojek. Během kariéry nasbíral 968 zápasů s průměrem 10,5 bodu, 4,8 doskoku a 2,1 asistence. Ve Washingtonu už navíc působil v letech 2012 až 2014. V roce 2009 získal titul s LA Lakers.

Místo něj získal Phoenix šestadvacetiletého Riverse, který od letního příchodu do Wizards z LA Clippers sbíral 7,2 bodu a dvě asistence na zápas, a také Oubreho. Třiadvacetileté křídlo mělo průměry 12,9 bodu a 4,4 doskoku. Při draftu 2015 si ho Wizards vybrali právě proto, že jim připomínal Arizu.

Očekává se, že Ariza bude začleněn do základní sestavy Washingtonu na úkor českého reprezentanta Tomáše Satoranského. Ten tam nastupoval na křídle. Nyní by se měl vrátit na lavičku a být prvním náhradníkem na svůj oblíbenější post rozehrávače. Místo Oubreho zřejmě bude dostávat větší prostor nováček Troy Brown.

Ariza má podepsanou smlouvu na 15 milionů dolarů jen do léta příštího roku a po sezoně tak může Washington opustit. Wizards by to ale dalo prostor v platovém stropu pro podpis některé z velkých hvězd. Už delší dobu se spekuluje o jejich zájmu o Kevina Duranta z Golden State, který bude v létě volným hráčem.