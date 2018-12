Nymburk po vyrovnané bitvě těsně prohrál s obhájcem titulu, také Opava znovu padla

Basketbalisté Nymburku v 9. kole Ligy mistrů prohráli na palubovce obhájce titulu AEK Atény po velkém boji 76:80, když osm vteřin před koncem nevyužili šanci jít do vedení. I podruhé v sezoně tak s lídrem skupiny svedli vyrovnanou bitvu s hořkým koncem a zůstávají poslední ve skupině C se ztrátou jediné výhry na pátou a šestou příčku. Také basketbalisté Opavy přišli o šanci na druhé vítězství ve skupině Ligy mistrů a doma podlehli Fribourgu 76:77. Připsali si osmou porážku za sebou a ztrácí už tři výhry na šestou příčku znamenají postup do FIBA Europe Cupu.