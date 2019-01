Iguodala zaplatí za hození míče mezi diváky 25 tisíc dolarů

Trojnásobný šampion basketbalové NBA Andre Iguodala dostal od vedení soutěže pokutu 25 tisíc dolarů (560 tisíc korun) za to, že vzteky zahodil míč do hlediště. Čtyřiatřicetiletý hráč Golden State se snažil v sobotním utkání s Portlandem marně získat míč, když zazněla poločasová siréna. Iguodala pak z frustrace hodil míč velkým obloukem mezi diváky.

Rozhodčí mu po zhlédnutí videa udělil technikou chybu a vyloučil ho. Warriors i bez něho dovedli zápas k vítězství 115:105.

Trenéra Golden State Steva Kerra verdikt sudích nepřekvapil. "Když něco hodíte na tribunu - chránič zubů, míč nebo cokoli - jdete ven. Na rozhodčích bylo, jak to posoudí. Byla to střela? Hození míče na koš s koncem poločasu? Byl to hod z frustrace? A podle nich to bylo z frustrace," konstatoval kouč obhájců titulu.

Za stejný prohřešek bylo v poslední době potrestáno pokutou několik hráčů. Rozehrávač Miami Josh Richardson musel zaplatit stejnou částku za hození boty do hlediště.