Basketbalista odmítá nastoupit k zápasu NBA, bojí se atentátu

Turecký basketbalista Enes Kanter nepocestuje s týmem New York Knicks na utkání NBA do Londýna, jelikož se obává možnosti, že by mohl být zavražděn kvůli svým opozičním názorům vůči tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Toho označuje za blázna a diktátora.