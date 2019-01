Basketbalisté Nymburku vyhráli důležité utkání Ligy mistrů. Opavští prohráli podeváté za sebou

Basketbalisté Nymburku v 10. kole Ligy mistrů vybojovali důležité vítězství 78:71 nad Lietkabelisem Panevežys, které jim zvýšilo šanci na umístění do šestého místa a pokračování v pohárech i po základní skupině C. Nyní mají shodnou bilanci právě jako litevský soupeř, který ale udržel lepší bilanci ze vzájemných zápasů díky domácí výhře o 11 bodů. To basketbalisté Opavy prohráli v Lize mistrů podeváté za sebou. V Benátkách sice vyhráli poločas, ale nakonec favorizovanému soupeři podlehli 81:102.