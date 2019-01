Osm měsíců bez zápasu. České královny písku přibrzdilo zranění i zrušený turnaj

Srpnové finále elitního turnaje v Hamburku zůstalo na dlouho posledním zápasem páru, jenž se vloni vyhříval i na čele světového žebříčku. Z podzimních turnajů se nejlepší Češky odhlásily kvůli potížím Slukové s ramenem. Podle vyšetření u profesora Pavla Koláře v něm má cystu, která tlačí na svaly a úpony. A léčba je dlouhodobou záležitostí…

„Od konce minulé sezony proběhla spousta vyšetření a rad, jak s ramenem zacházet,“ líčila ve středu Hermannová, zatímco její parťačka zrovna ve švédské Umee čekala na vyšetření dalším ze specialistů.

Daleko k ideálu tak měl společný zimní trénink. „Na podzim jsme to párkrát zkoušely, ale vždycky jsme musely po dvou hodinách tréninku přestat,“ vzpomíná Hermannová.

Soustředění na Tenerife, z něhož se svěřenkyně Simona Nausche v pondělí vrátily, ale přineslo první pozitivní signály. „Vlastně poprvé od srpna jsme trénovaly naplno. Nějaké bolístky v rameni byly, řešily jsme je náhradními tréninky, ale vypadalo to daleko lépe než na začátku přípravy,“ kvitovala Hermannová. Za další přípravou do tepla vyrazí 18. ledna na tři týdny do Kapského Města.

Kdy by se opět mohly společně představit v ostrém zápase? Turnaj pod střechou v Haagu vynechaly, únorový na Floridě byl zase zrušen. „Takže první světovku odehrajeme až koncem dubna v Číně. Je to pro nás dlouhá pauza,“ připouští Hermannová. V Sia-menu se hraje od 22. dubna.

Beachvolejbalistka Barbora Hermannová je jedním z českých ambasadorů japonské automobilky Toyota.

ČOV/Markéta Navrátilová

Vrcholem letošní sezony je na přelomu června a července mistrovství světa v Hamburku. „Záleží na rameni Maki, ale i kdyby musela hrát s bolestí, věřím, že se naučíme hrát styl, který nám bude sedět i v tomto rozpoložení a můžeme mířit třeba i k medaili z mistrovství světa,“ doufá Hermannová.