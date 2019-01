Ani Balvínův osobní střelecký rekord v Eurolize výhru nepřinesl

Přitom prakticky celý první poločas hosté vedli, nejvíce o dvanáct bodů. Bylo to zásluhou českého reprezentačního pivota, který polovinu svých bodů dal v první čtvrtině. Nakonec o bod překonal své dosavadní maximum z listopadového zápasu proti Bayernu Mnichov a byl nejlepším střelcem týmu.

"Těžko se mi hodnotí, jestli si získávám respekt, ale daří se mi čím dál tím víc, jsem pro tým produktivnější, takže se na mě soupeři více zaměřují," řekl Balvín.

Final en Vitoria: @Baskonia - Herbalife Gran Canaria (83-66)



Partido igualado hasta el tercer cuarto, pero el parcial de 44-24 para los locales en la segunda mitad fue demasiada losa para los amarillos. Huertas y Vildoza dominaron el tempo en el último cuarto. pic.twitter.com/CdFxVDseXT — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) 11. ledna 2019

Osobním rekordem jsou pro něj i dva získané míče, za 18 minut hry přidal také pět doskoků a jednu asistenci. Závěr utkání odseděl kvůli potížím s fauly na lavičce. Gran Canaria prohrála v Evropské lize pátý z posledních šesti zápasů a opět se jí vzdálilo play off.

"Čtvrtý faul mě posadil na lavičku, ale nemyslím si, že by mě to limitovalo. My se prostě snažíme hrát tvrdě," uvedl Balvín. "Zápas se zlomil ve 25. minutě, kdy se oni poprvé dostali do vedení. My nebyli schopni využít toho, že kvůli zraněním hráli v menší rotaci sedmi hráčů," litoval.

Final del 3º cuarto: @Baskonia - Herbalife Gran Canaria (55-51)



Solo 9 puntos del Granca en este cuarto. La pareja Diop-Poirier pusieron el candado 🔒 a la zona baskonista. Los 🐥 desperdiciaron varios tiros abiertos en las últimas posesiones#VamosGranca #GranCanariaIsHere pic.twitter.com/TPwowh7tjD — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) 11. ledna 2019

Třetí tým tabulky CSKA Moskva utrpěl první domácí porážku v sezoně. Ruský velkoklub podlehl 76:93 Maccabi Tel Aviv, hosté se blýskli téměř pětasedmdesátiprocentní úspěšností střelby za dva body. Na výhru v Moskvě čekal izraelský tým od roku 2003 a naposledy CSKA porazil v semifinále Euroligy v roce 2014, od té doby devět vzájemných zápasů skončilo vítězstvím ruského celku.

Evropská liga basketbalistů - 18. kolo: CSKA Moskva - Maccabi Tel Aviv 76:93 Budučnost Podgorica - Darüssafaka Istanbul 75:74 Baskonia Vitoria - Gran Canaria 83:66 (za hosty Balvín 16 bodů, 5 doskoků, 1 asistence) Bayern Mnichov - Milán 93:87 FC Barcelona - Panathinaikos Atény 79:68.